Real Madryt myśli o sprzedaży dwóch gwiazd. Chce zarobić 350 mln euro

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vinicius oraz Rodrygo opuszczą Santiago Bernabeu?

Real Madryt nie wyklucza przebudowy swojej formacji ofensywnej w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Jak informuje hiszpański portal „Fichajes.net”, władze stołecznego klubu rozważają możliwość sprzedaży dwóch brazylijskich gwiazd – Viniciusa Juniora oraz Rodrygo Goesa. Królewscy mogliby w ten sposób zarobić nawet około 350 milionów euro, co znacząco wzmocniłoby klubowy budżet. Sztab szkoleniowy Realu ma uważnie obserwować formę obu zawodników do końca bieżącego sezonu, a następnie podjąć decyzję dotyczącą ich przyszłości.

Informacje pojawiające się w hiszpańskich mediach należy jednak traktować z pewnym dystansem, ponieważ często są one ze sobą sprzeczne. Aczkolwiek faktem pozostaje, że Vinicius wciąż nie przedłużył swojego kontraktu z Realem Madryt, co rodzi pytania o jego dalsze losy na Estadio Santiago Bernabeu. Z kolei przyszłość drugiego ze skrzydłowych – Rodrygo – była niepewna już podczas ostatniego letniego okna transferowego, gdy pojawiły się pierwsze plotki o możliwym odejściu. Wydaje się, iż to właśnie on jest obecnie bliżej opuszczenia drużyny Los Blancos.

Gdyby Real Madryt nadchodzącego lata rzeczywiście zdecydował się na sprzedaż obu Brazylijczyków, uzyskane środki mogłyby zostać przeznaczone na pozyskanie gwiazdora Manchesteru City – Erlinga Haalanda – który stworzyłby duet marzeń z Kylianem Mbappe w linii ataku ekipy prowadzonej przez Xabiego Alonso. Zarówno Vinicius Junior, jak i Rodrygo Goes znajdują się na radarach zamożnych gigantów z Premier League oraz bogatych klubów z Arabii Saudyjskiej, które mają chrapkę na sprowadzenie reprezentantów Brazylii.