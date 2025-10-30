Haaland może odejść z Man City. Gigant skontaktował się z agentem

10:01, 30. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Insider

Erling Haaland może opuścić Manchester City po zakończeniu sezonu. Real Madryt jest w kontakcie z agentem napastnika - zdradził Keith Wyness na łamach serwisu Football Insider. Wszystko zależy od przyszłości Viniciusa Juniora.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt będzie stać na Haalanda jeśli Vinicius zostanie sprzedany!

Erling Haaland nie tak dawno podpisał jedną z największych umów w historii sportu. W styczniu zdecydował się przedłużyć kontrakt z Manchesterem City aż do czerwca 2034 roku. Jednocześnie na mocy porozumienia inkasuje nieco mniej niż milion funtów tygodniowo. Mimo to nie brakuje informacji, że w niedalekiej przyszłości może zmienić klub.

Temat potencjalnego transferu wraca w mediach jak bumerang. Nie jest tajemnicą, że Haaland to marzenie transferowe Realu Madryt. Natomiast warunkiem zmiany barw jest wcześniejsze odejście Viniciusa Juniora. Ze względu na ostatnie wydarzenia z udziałem Brazylijczyka podczas El Clasico prawdopodobieństwo, że Królewscy zdecydują się go sprzedać, znacznie wzrosło.

Faktu, że Haaland mógłby zastąpić Viniciusa Juniora w Madrycie nie wyklucza Keith Wyness, były prezes m.in. Aston Villi. W podcaście „Inside Track” stwierdził, że sprzedaż Brazylijczyka odblokowałaby środki na pozyskanie napastnika Man City latem przyszłego roku.

Myślę, że Erling Haaland może odejść po zakończeniu tego sezonu. Pojawia się wiele informacji o możliwym transferze Viniciusa Juniora z Realu Madryt do Arabii Saudyjskiej. Plotki o ofercie w wysokości 200 milionów euro za Brazylijczyka mogą sprawić, że hiszpański klub będzie miał środki, by złożyć ofertę za Haalanda – powiedział Keith Wyness w podcaście serwisu Football Insider.

Krążą plotki, że Real Madryt rozmawia z jego agentem. Zapytali go: „Jeśli złożymy ofertę, myślisz, że byłby zainteresowany?„. To nie jest wykluczone. Pomimo długiego kontraktu, umowa może zostać sfinalizowana – dodał.

