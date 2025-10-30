Haaland może odejść z Man City. Gigant skontaktował się z agentem

Erling Haaland może opuścić Manchester City po zakończeniu sezonu. Real Madryt jest w kontakcie z agentem napastnika - zdradził Keith Wyness na łamach serwisu Football Insider. Wszystko zależy od przyszłości Viniciusa Juniora.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt będzie stać na Haalanda jeśli Vinicius zostanie sprzedany!

Erling Haaland nie tak dawno podpisał jedną z największych umów w historii sportu. W styczniu zdecydował się przedłużyć kontrakt z Manchesterem City aż do czerwca 2034 roku. Jednocześnie na mocy porozumienia inkasuje nieco mniej niż milion funtów tygodniowo. Mimo to nie brakuje informacji, że w niedalekiej przyszłości może zmienić klub.

Temat potencjalnego transferu wraca w mediach jak bumerang. Nie jest tajemnicą, że Haaland to marzenie transferowe Realu Madryt. Natomiast warunkiem zmiany barw jest wcześniejsze odejście Viniciusa Juniora. Ze względu na ostatnie wydarzenia z udziałem Brazylijczyka podczas El Clasico prawdopodobieństwo, że Królewscy zdecydują się go sprzedać, znacznie wzrosło.

Faktu, że Haaland mógłby zastąpić Viniciusa Juniora w Madrycie nie wyklucza Keith Wyness, były prezes m.in. Aston Villi. W podcaście „Inside Track” stwierdził, że sprzedaż Brazylijczyka odblokowałaby środki na pozyskanie napastnika Man City latem przyszłego roku.

– Myślę, że Erling Haaland może odejść po zakończeniu tego sezonu. Pojawia się wiele informacji o możliwym transferze Viniciusa Juniora z Realu Madryt do Arabii Saudyjskiej. Plotki o ofercie w wysokości 200 milionów euro za Brazylijczyka mogą sprawić, że hiszpański klub będzie miał środki, by złożyć ofertę za Haalanda – powiedział Keith Wyness w podcaście serwisu Football Insider.

– Krążą plotki, że Real Madryt rozmawia z jego agentem. Zapytali go: „Jeśli złożymy ofertę, myślisz, że byłby zainteresowany?„. To nie jest wykluczone. Pomimo długiego kontraktu, umowa może zostać sfinalizowana – dodał.