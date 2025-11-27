Haaland ma wybrany kierunek transferu. „To nieuniknione”

Erling Haaland jest postrzegany jako możliwy następca Viniciusa w Realu Madryt. Jak poinformował TEAMtalk, Norweg od zawsze myślał o transferze do Hiszpanii.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland myśli o transferze do Hiszpanii

W Anglii pojawiły się nowe informacje o przyszłości Erlinga Haalanda. Według TEAMtalk Manchester City nie obawia się, że Norweg odejdzie już teraz, ale jednocześnie w klubie nikt nie udaje, że temat Realu Madryt nie istnieje. Hiszpanie od dawna widzą w nim idealnego kandydata, który mógłby zastąpić Viniciusa, jeśli Brazylijczyk rzeczywiście zdecyduje się na odejście.

Sprawa Viniciusa robi się coraz bardziej napięta. Skrzydłowy nie spieszy się z przedłużeniem kontraktu. Jeśli Real zdecyduje się go sprzedać, powstanie ogromna luka w ataku. Haaland jest jednym z pierwszych nazwisk, jakie pojawia się w klubowych gabinetach. Serwis TEAMtalk twierdzi wręcz, że w takiej sytuacji Norweg trafi na szczyt listy życzeń i że to byłoby “nieuniknione”.

Man City zachowuje spokój. Sam Haaland jest w pełni zaangażowany i na razie nie naciska na transfer. Jednocześnie od lat wiadomo, że w jego otoczeniu funkcjonuje przekonanie, że kiedyś zagra w Hiszpanii. Real był wskazywany jako jego naturalny kierunek jeszcze zanim trafił do Manchesteru.

Norweg ma potencjał, by stworzyć w Madrycie niesamowity duet z Kylianem Mbappe. Wszystko zależy od tego, jak potoczą się rozmowy między Viniciusem a władzami Realu.

Czytaj dalej: Vinicius i Alonso zauważeni przez kamery. Ta scena mówi wiele