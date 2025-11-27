Vinicius i Alonso zauważeni przez kamery. Ta scena mówi wiele

07:31, 27. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Le Journal du Real / AS

W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o możliwym konflikcie pomiędzy Viniciusem a Xabim Alonso. Jednak scena po meczu z Olympiakosem sugeruje, że ich relacje wcale nie są tak złe.

Vinicius Junior
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kamery zauważyły Viniciusa i Xabiego Alonso

Vinicius Junior od wielu miesięcy wzbudza duże emocje w mediach. W ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o jego rzekomym konflikcie z Xabim Alonso. Brazylijczyk miał być niezadowolony z pracy szkoleniowca oraz tego, że często trafiał na ławkę rezerwowych. Wszystko zaczęło się od El Clasico, podczas którego trener zdjął go z boiska w drugiej połowie. Ten fakt wyraźnie nie spodobał się skrzydłowemu.

Brazylijczyk usiadł na ławce również w ostatnim meczu z Elche, co tylko podsyciło plotki. Niemniej jednak spotkanie z Olympiakosem zmieniło perspektywę. Vinicius spędził na boisku 90 minut, był zaangażowany w grę i bardzo pomógł Królewskim w zwycięstwie.

Vinicius Junior
Po meczu jeden z kibiców uchwycił wymowną scenę. Vinicius Junior i Xabi Alonso wzajemnie sobie gratulowali. Hiszpański AS ocenił tę sytuację jako „coś więcej niż znaczące”. Wydaje się, że w sprawy między Brazylijczykiem a trenerem zostały uporządkowane i raczej nie ma tam żadnego dużego konfliktu.

W tle rozgrywa się również sprawa kontraktu Viniciusa. Gwiazdor ma umowę do 2027 roku i nadal nie porozumiał się z Realem w sprawie odnowienia. Na przeszkodzie stoją zbyt wygórowane oczekiwania piłkarza.

Czytaj także: Vinicius przed wielkim transferem. Oferta przekracza miliard euro