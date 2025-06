PA Images / Alam Na zdjęciu: Mikel Arteta

Aghehowa na celowniku angielskiej elity

Kluby Premier League rozważają pozyskanie młodego hiszpańskiego napastnika FC Porto, Samu Aghehowę. 21-letni snajper, który w ubiegłym sezonie zdobył 25 bramek w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach, stał się celem transferowym angielskich gigantów.

To szybki, silny i dobrze zbudowany zawodnik, dlatego wydaje się, że nie miałby większego problemu, żeby zaadaptować się do wymagającej Premier League. Aston Villa uważa Aghehowę za idealnego następcę Jhona Durana. Hiszpan ma przypominać stylem gry byłego zawodnika zespołu Unaia Emery’ego, który odszedł w trakcie zimowego okienka transferowego do Al-Nassr.

Jednak to nie jedyny klub zainteresowany usługami zawodnika portugalskiego klubu. West Ham United, Manchester United, Chelsea i Arsenal również obserwują jego poczynania. Porto oczekuje około 70 milionów euro, ale nie śpieszy się ze sprzedażą. W kontrakcie Aghehowy znajduje się klauzula odstępnego wynosząca 100 milionów euro.

Perspektywa dołączenia do jednego z angielskich gigantów może być dla młodego piłkarza bardzo atrakcyjna. Wspomniane kluby chcą wzmocnić swoje ofensywy, żeby w przyszłym sezonie móc walczyć o trofea.

