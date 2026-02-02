Gwiazdor Man City zaskoczony. Dla Realu jest tylko planem B

Real Madryt planuje letnie wzmocnienie środka pola po błędach z ostatnich sezonów. Według Cadena SER klub obserwuje Rodriego jako alternatywę dla Vitinhy, jeśli transfer z PSG okaże się nierealny.

PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real analizuje rynek i przygotowuje plan na letnie oknow

Real Madryt uznał pozyskanie nowego środkowego pomocnika za jeden z głównych celów na lato. W klubie panuje przekonanie, że brak bezpośrednich następców Luki Modricia i Toniego Kroosa odbił się na jakości gry. Dlatego dział sportowy rozpoczął intensywne analizy dostępnych opcji.

Priorytetem pozostaje Vitinha z Paris Saint Germain. Hiszpański klub liczy na sygnał ze strony Portugalczyka przed podjęciem konkretnych działań. Problemem jest jednak pozycja finansowa PSG, która może skutecznie zablokować transfer. Z tego powodu Real rozważa inne scenariusze.

Według Cadena SER jedną z obserwowanych opcji jest Rodri. Pomocnik Manchesteru City jest regularnie monitorowany przez skautów Los Blancos. Klub analizuje każdy jego występ, traktując go jako plan B na wypadek fiaska rozmów z PSG. Hiszpan jest postrzegany jako zawodnik gotowy do natychmiastowego wejścia w rolę lidera.

Szczególna uwaga skupia się na stanie fizycznym piłkarza. Real chce mieć pewność, że Rodri w pełni wrócił do formy po urazie, który wykluczył go z gry na najwyższym poziomie na niemal cały sezon. To jeden z kluczowych elementów oceny ryzyka transferu.

Na rozwój sytuacji wpłyną dwa czynniki. Pierwszym jest przyszłość kontraktowa zawodnika, którego umowa obowiązuje do 2027 roku. Drugim pozostaje kwestia Pepa Guardioli. Ewentualne odejście trenera z Manchesteru City mogłoby znacząco zmienić plany Rodriego i otworzyć Realowi nowe możliwości.

Zobacz również: Milik znów łączony z Górnikiem. Klub przerywa milczenie