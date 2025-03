Gwiazda Premier League wybrała Hiszpanię. Real Madryt dopiął swego

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Trent Alexander-Arnold zostanie zawodnikiem Realu Madryt

Real Madryt po wielu tygodniach medialnych spekulacji w końcu według wieści Fichajes.net zapewnił sobie pierwszy transfer na letnie okno transferowe w 2025 roku. Szeregi ekipy z Estadio Santiago Bernabeu ma wzmocnić angielski piłkarz, który już podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości.

Źródło podało, że Trent Alexander-Arnold zdecydował się na przeprowadzkę do Realu. Zawodnik wyceniany na 75 milionów euro będzie zatem kontynuował swoją karierę w Hiszpanii, jak przekonuje znany serwis o tematyce transferowej.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” (WIDEO)

Powyższe doniesienia wskazują jednocześnie, że kończy się pewna era w Liverpoolu. Alexander-Arnold nie zdecydował się na przedłużenie umowy z ekipą z Anfield Road, przekonując się do rozwiązania z grą w jednym zespole z takimi graczami jak: Jude Bellingham, Kylian Mbappe czy Vinicius Junior.

Na razie nie są jednak znane szczegóły porozumienia zawodnika z klubem z Madrytu. W każdym razie jasne jest, że do ustalenia został już tylko termin przekazania oficjalnej wiadomości o dołączeniu Alexandra-Arnold do Realu. Ponadto do opracowania jest też sposób prezentacji jako zawodnika w nowym klubie.

33-krotny reprezentant Anglii aktualnie leczy kontuzję. W tym sezonie Anglik wystąpił jak na razie w 39 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i siedem asyst.

Czytaj także: Letnia ofensywa Conte w Napoli, Man Utd może stracić napastnika