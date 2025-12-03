Real Madryt wysłucha prośby swojej gwiazdy? Portal Defensa Central przekonuje, że włodarze Królewskich w styczniu będą musieli podjąć decyzję w sprawie sprzedaży jednego z napastników. Z klubu chce odejść Rodrygo.

APA-PictureDesk/ Alamy Na zdjęciu: WSG Tirol - Real Madryt

Real Madryt pozwoli napastnikowi na zmianę klubu?

Kolejne dni przynoszą kolejne doniesienia dotyczące sytuacji na Santiago Bernabeu. W szeregach Królewskich jest coraz bardziej nerwowo. Real Madryt po remisie z Gironą stracił fotel lidera na rzecz Barcelony. Włodarze Los Blancos ogromne wątpliwości co do sensu kontynuacji współpracy z Xabim Alonso. Na dodatek jedna z gwiazd chce opuścić klub już w zimie.

Rodrygo miał poinformować Real, że nie widzi swojej przyszłości w stolicy Hiszpanii. Informację o jego planach ujawnia portal Defensa Central. Reprezentant Brazylii oficjalnie poprosił o zgodę na odejście. Napastnik w tym sezonie rozegrał 15 meczów i na boisku spędził zaledwie 434 minuty. 24-latek nie jest pierwszym wyborem hiszpańskiego szkoleniowca.

Brazylijczyk jest daleki od idealnej dyspozycji i nie może liczyć na regularne występy. Alonso wyżej ceni innych zawodników i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja wychowanka Santosu miała się zmienić.

Czy Rodrygo opuści Santiago Bernabeu już w styczniu? Transfer już w najbliższym okienku może okazać się niemożliwy, czego dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów jest świadomy. Dlatego wszystko wskazuje na to, że ewentualnego ruchu z jego udziałem możemy spodziewać się dopiero w lecie.