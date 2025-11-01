Barcelona zarzuciła sieć na brazylijski talent. Powalczy z Ajaksem

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco - dyrektor sportowy Barcelony

Gustavo Zabarelli na celowniku Barcelony

FC Barcelona, znana z doskonałego skautingu oraz umiejętności wyszukiwania młodych talentów, bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu obiecujących zawodników. Duma Katalonii od lat inwestuje w rozwój młodzieży i chętnie sięga po piłkarzy z Ameryki Południowej, skąd pochodzi wielu jej dawnych i obecnych gwiazdorów. Klub z Camp Nou ma swoich wysłanników w tym regionie, którzy nieustannie obserwują lokalne rozgrywki w poszukiwaniu przyszłych gwiazd. Niedawno do ich notesu trafił perspektywiczny pomocnik.

Jak dowiedział się hiszpański dziennik „SPORT”, na celowniku Barcelony znalazł się Gustavo Zabarelli. To 16-letni Brazylijczyk posiadający również włoski paszport, co umożliwiłoby mu wcześniejsze przenosiny do Europy. Zawodnik młodzieżowych drużyn Sao Paulo wzbudził zainteresowanie także Ajaksu Amsterdam oraz Benfiki Lizbona, które słyną ze świetnego szkolenia młodzieży. Mimo wszystko to właśnie FC Barcelona ma aktualnie największe szanse na pozyskanie utalentowanego piłkarza, którego styl gry pasuje katalońskiej ekipy.

Gustavo Zabarelli to lewonożny ofensywny pomocnik, mierzący 175 centymetrów wzrostu. Największymi atutami zawodnika są znakomity instynkt strzelecki, przegląd pola oraz imponujące umiejętności techniczne. Co ciekawe, w tym momencie zdolny szesnastolatek przebywa na kilkutygodniowych treningach w VfB Stuttgart. To efekt umowy partnerskiej zawartej jakiś czas temu między niemieckim klubem a Sao Paulo. Dzięki temu młody Brazylijczyk oswaja się z europejskimi realiami i tempem gry na Starym Kontynencie.