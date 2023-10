IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane skończył w tym roku 30 lat

Kapitan reprezentacji Anglii przyznał, że chciałby wziąć udział w Euro 2028, które odbędzie się, między innymi, w jego ojczyźnie

Za jeden z przykładów długowieczności podał Roberta Lewandowskiego

“Przede mną niemal pół kariery”

Harry Kane w lipcu skończył 30 lat. Naturalne wydaje się zatem, że kapitan reprezentacji Anglii zbliża się – powoli – do schyłku kariery. Napastnik zabrał głos w tej sprawie. Okazja była nie byle jaka, bo przecież Wielka Brytania i Irlandia będą gospodarzami Mistrzostw Europy 2028.

– Percepcja w sporcie jest taka, że gdy kończysz 30 lat, ludzie zaczynają myśleć, że to koniec. Ale ja patrzę na to tak, że przede mną niemal połowa kariery. Mam przed sobą 9 czy 10 lat na najwyższym poziomie. Z odpowiednim odpoczynkiem, wsparciem nauki i dostosowaniu się do gry, gracze mogą teraz grać dłużej. Gdy spojrzysz na topowych graczy, jak Messi, Ronaldo, Lewandowski czy Ibrahimović – oni właściwie stali się lepsi po 30. urodzinach – powiedział Kane. – Nie chcę grać tylko w Niemczech [na Euro 2024 – przyp. PP]. Gra u siebie [w 2028 roku – przyp. PP] na Wembley przywróci wspomnienia z ostatniego Euro. Wygranie turnieju byłoby wyjątkowe, ale zrobienie tego we własnej ojczyźnie byłoby spełnieniem marzenia – dodał.

Kane rozegrał w tym sezonie 10 spotkań dla Bayernu Monachium. Zanotował w nich dziewięć bramek i pięć asyst.

