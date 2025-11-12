Guardiola za rok opuści Manchester City? Następcy z najwyższej półki

Pep Guardiola ma ważną umowę do 2027 roku, ale w Manchesterze City nie brakuje obaw, że odejdzie już po tym sezonie. Władze klubu przygotowały więc listę potencjalnych następców - donosi "The Times".

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola przedwcześnie odejdzie? Manchester City przygotowany

Manchester City po fatalnym sezonie powoli wraca na właściwe tory. Drużyna, która przez lata dominowała na angielskim podwórku, musiała przejść poważne zmiany kadrowe, aby znów liczyć się w walce o najwyższe cele. Pep Guardiola zażegnał kryzys, choć w pewnym momencie wydawało się, że jedynym wyjściem będzie jego wyprowadzka z Etihad Stadium. Na chwilę obecną Obywatele zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League, a do liderującego Arsenalu tracą cztery punkty.

Umowa Guardioli obowiązuje do 2027 roku. Media zgodnie twierdzą, że po tym czasie zakończy się jego wspaniała przygoda z angielskim klubem. W obozie Manchesteru City panuje za to obawa, że do odejścia dojdzie wcześniej – już po zakończeniu trwającego sezonu. Aby ewentualna decyzja Guardioli nie wprowadziła olbrzymiego zamieszania, wytypowano już jego potencjalnych następców.

„The Times” wymienia trzy kandydatury – tym trenerom najbliżej do objęcia Manchesteru City po odejściu Guardioli. Na liście życzeń znajdują się Vincent Kompany. Andoni Iraola oraz Roberto De Zerbi. Najtrudniej będzie wyciągnąć tego pierwszego, gdyż w Bayernie Monachium robi znakomitą robotę, natomiast to również on ma największe doświadczenie w pracy na najwyższym europejskim poziomie. Trener Bournemouth jest łączony również chociażby z Chelsea czy Manchesterem United, a De Zerbi miał już okazję sprawdzić się w Premier League, gdzie był niesamowicie chwalony.