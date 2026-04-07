Guardiola podjął decyzję. Wiadomo, kto zastąpi Bernardo Silvę

Manchester City przygotowuje ofensywę transferową, aby zastąpić Bernardo Silvę. Według serwisu Fichajes, klub chce postawić na młodego Elliota Andersona z Nottingham Forest.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson na celowniku Manchesteru City

Manchester City szykuje się na poważne zmiany w środku pola po odejściu Bernardo Silvy. Priorytetem stał się Elliot Anderson, który przyciągnął uwagę sztabu Pepa Guardioli. Klub chce przyspieszyć działania jeszcze przed rozpoczęciem letniego okna.

Zainteresowanie nie jest przypadkowe, ponieważ profil zawodnika idealnie wpisuje się w wymagania trenera. Anderson wyróżnia się inteligencją taktyczną oraz umiejętnością utrzymania piłki pod presją. To cechy kluczowe w systemie Manchesteru City.

Transfer może jednak przerodzić się w rywalizację między największymi klubami. Manchester United również obserwuje sytuację pomocnika i może włączyć się do walki. Władze Manchesteru City chcą uniknąć licytacji i działają z wyprzedzeniem.

Negocjacje utrudnia sytuacja Nottingham Forest, które walczy o utrzymanie. Klub nie chce destabilizować zespołu w decydującym momencie sezonu i opóźnia negocjacje. Jednocześnie kontrakt zawodnika do 2029 roku daje mu silną pozycję w rozmowach.

Manchester City rozważa różne scenariusze, aby sfinalizować transfer. W grę mogą wchodzić także wymiany zawodników, takich jak Rico Lewis czy James Trafford. To element strategii mającej obniżyć koszt operacji.

Sam piłkarz może odegrać kluczową rolę w całej układance. Perspektywa gry na najwyższym poziomie pod okiem Guardioli może przekonać go do zmiany klubu. Dla Manchesteru City to inwestycja w przyszłość i nowego lidera drugiej linii.

