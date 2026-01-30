Guardiola odmówił Barcelonie! Zablokował transfer napastnika

Barcelona nie sprowadzi Marmousha. Guardiola stoi na przeszkodzie
Barcelona poszukuje napastnika, który od przyszłego sezonu zastąpi Roberta Lewandowskiego. Wiele wskazuje na to, że wygasający kontrakt Polaka nie zostanie przedłużony – choć klub tego nie wyklucza, ma wobec niego spore wymagania finansowe. Ten musiałby przystać na obniżkę dotychczasowego wynagrodzenia, a także zaakceptowanie roli rezerwowego. Lewandowski może tego lata liczyć na opcje spoza Europy – w grę wchodzi przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej.
Dla Blaugrany transfer nowego snajpera to główny cel na najbliższe miesiące. Marzeniem jest wyciągnięcie z Atletico Madryt Juliana Alvareza, ale będzie o to bardzo trudno. Z tego względu jako alternatywa pojawił się pomysł sprowadzenia Omara Marmousha, który w Manchesterze City przegrywa rywalizację z Erlingiem Haalandem.
Egipcjanin z przytupem rozpoczął przygodę na Etihad Stadium, ale następnie mocno przygasł. W obecnym sezonie jest głównie rezerwowym, gdyż nie ma szans na wygryzienie Haalanda. Barcelona uważa, że jego profil jest odpowiedni dla drużyny. Do tego transferu na pewno nie dojdzie zimą, a i latem szanse będą znikome. Wszystko za sprawą Pepa Guardioli, który sprzeciwił się Dumie Katalonii i odmówił sprzedaży gwiazdora – twierdzi „El Nacional”.
W Manchesterze City obawiają się kolejnego błędu. Za takowy uznaje się wypuszczenie Alvareza, który po przenosinach do Hiszpanii mocno się rozwinął. Guardiola ceni Marmousha i uważa, że ten również ma jeszcze wiele do udowodnienia.