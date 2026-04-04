Guardiola kompletnie zaskoczył. „Nie ma piłkarza, który odrzuciłby Real Madryt”

Real Madryt od dawna zabiega o to, żeby Rodri trafił na Bernabeu. Do plotek transferowych odniósł się Pep Guardiola. Hiszpan zasugerował, że nie ma piłkarza, który odrzuciłby grę w Los Blancos.

Real Madryt od dwóch lat marzy o ściągnięciu zdobywcy Złotej Piłki. Tym zawodnikiem jest oczywiście Rodri, który co ciekawe, w przeszłości grał dla odwiecznego rywala – Atletico Madryt. Obecnie reprezentant Hiszpanii jest kluczowym graczem Manchesteru City.

Ostatnio plotki transferowe dotyczące 29-latka podgrzał Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz zdradził, że Obywatele zaproponowali mu nowy kontrakt. Obecna umowa wygasa latem przyszłego roku. Rodri nie podjął jeszcze decyzji, ponieważ rozważa każdą możliwą opcję. Do sytuacji odniósł się nawet Pep Guardiola. Trener zaskoczył, ponieważ sam jest zdania, że nie ma zawodnika, który odmówiłby Realowi.

– Nie ma ani jednego piłkarza, o którym pomyślałbym, że odrzuciłby możliwość gry dla Realu Madryt. Doskonale to rozumiem. Rodri się tam urodził. Jak zawsze, moim życzeniem jest, żeby Rodri został w Manchesterze City tak długo, jak to tylko możliwe – mówił Pep Guardiola.

City rozważa trzy opcje w sprawie przyszłości Rodriego. Pierwsza oczywiście zakłada przedłużenie kontraktu. Natomiast w przypadku braku porozumienia pomocnik będzie mógł odejść za darmo w czerwcu 2027 roku. Istnieje szansa, że zostanie sprzedany, o ile Manchester otrzyma odpowiednią ofertę wartą wycenie piłkarza. Mistrz Europy gra na Etihad od lipca 2019 roku. Ma na swoim koncie 294 spotkania.