Kamil Grosicki ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Pogoń Szczecin chce go zatrzymać. Skrzydłowy przyznał w rozmowie dla portalu wszczecinie.pl, że ruszyły już rozmowy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Grosicki coraz bliżej nowej umowy z Pogonią

Kamil Grosicki w dalszym ciągu jest czołową postacią w drużynie Pogoni Szczecin. To wielka wartość zarówno na boisku, jak i w szatni, dlatego klub nie chce się z nim rozstawać. Umowa z reprezentantem Polski jest ważna tylko do końca obecnego sezonu, więc w mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat jego przyszłości i potencjalnych rozwiązań, gdyby jednak nie dogadał się z Portowcami.

W pewnym momencie za opcję był uważany Widzew Łódź, który zainteresował się jego transferem bezgotówkowym. Robert Dobrzycki zaprzeczył jednak, jakoby do tego ruchu mogło dojść. W międzyczasie rozpoczęły się rozmowy z Pogonią, która dla Grosickiego wciąż jest priorytetem.

Skrzydłowy przyznał, że kontakt w tej sprawie został już nawiązany. Do kolejnych rozmów dojdzie po meczu z Widzewem Łódź, który zadecyduje o awansie do ćwierćfinału Pucharu Polski i niejako ukształtuje cele Pogoni na drugą część sezonu. Niebawem wyjaśni się więc przyszłość 37-letniego piłkarza.

– Ważne, że już zaczęliśmy rozmawiać. Nie tylko o tym, że chcemy, żebym został w Pogoni, tylko też na jakich warunkach. Ta ostatnia rozmowa była pierwsza i wydaje mi się, że była pozytywna. Mamy wrócić do rozmów po meczu z Widzewem. Wiemy, że ten mecz będzie kluczowy dla całego sezonu – wyjawił Grosicki w rozmowie dla portalu wszczecinie.pl.