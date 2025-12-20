Kamil Grosicki może nie dogadać się z Pogonią Szczecin w sprawie nowej umowy. Sławomir Peszko przyznaje, że marzy o jego transferze, ale nie wierzy w wybór Wieczystej Kraków.

Kamil Grosicki nie zna swojej najbliższej przyszłości. Jego umowa z Pogonią Szczecin jest ważna tylko do końca sezonu 2025/2026, a prowadzone od tygodni rozmowy nie przynoszą rezultatu. Co więcej, ostatnio o temacie zrobiło się bardzo głośno, gdyż właściciel klubu publicznie ustosunkował się do żądań gwiazdy zespołu. Ujawnił, że ten oczekuje aż 250 tysięcy złotych miesięcznie oraz bonusu za podpis w wysokości aż dwóch milionów złotych. Alex Haditaghi dodał również, co oferuje mu Pogoń oraz że nie przystanie na warunki zawodnika.

Środowisko Pogoni podzieliło się na dwie strony, choć więcej kibiców wspiera w tej sytuacji klub. Grosicki nie może więc być pewny, że pozostanie w Pogoni na kolejny sezon. Pojawiają się nawet dywagacje w sprawie jego odejścia już zimą, gdyż w przeciwnym wypadku trener we współpracy z właścicielem może go odsunąć od zespołu.

Na temat sytuacji Grosickiego w Pogoni wypowiedział się Sławomir Peszko, prywatnie jego bliski przyjaciel. Przyznał, że Wieczysta Kraków oczywiście marzyłaby o jego transferze, ale ten nie wchodzi w grę. Skrzydłowy na pewno nie wybierze zimą przeprowadzki do pierwszej ligi, gdyż marzy o powołaniu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

– Ja bym chciał go sprowadzić, ale on do nas, do pierwszej ligi, na pewno nie przyjdzie, skoro chce grać na mundialu. To nonsens, rozmawianie o niczym, coś, co się na pewno nie wydarzy – tłumaczył Peszko w programie „Kanału Sportowego”.