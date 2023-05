Źródło: AS / Football Espana

Kontrakt Alejandro Grimaldo z Benfiką wygaśnie 30 czerwca. Pomimo wysokiej dyspozycji, gracz wciąż nie związał się z nowym pracodawcą. Madrycki AS donosi jednak, że lewy obrońca może wrócić do ojczyzny, bo dostał propozycję z Realu Sociedad.

Alejandro Grimaldo młodzieńcze lata spędził w akademiach Valencii i Barcelony

Dorosłą karierę spędził w Benfice. Latem długi związek zostanie jednak zakończony, bo lewy obrońca nie podpisał z Orłami nowej umowy

Obecnie najbliżej zakontraktowania 27-latka jest Real Sociedad. Baskowie poszukują wzmocnień, mając w perspektywie grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów

Grimaldo na celowniku Realu Sociedad

Alejandro Grimaldo opuścił drugą drużynę Barcelony, mając 21 lat. Odszedł do Benfiki, gdzie spędził niemal osiem wypełnionych sukcesami lat. W poprzednich sezonach regularnie spekulowano, że lewy obrońca może wrócić na Camp Nou, by nawiązać walkę z Jordim Albą. Teraz, gdy kontrakt defensora z Orłami wygasa, naturalnym wydawałoby się powiązanie piłkarza z jego byłym klubem – zwłaszcza, że Grimaldo wciąż imponuje liczbami w ofensywie, a Blaugrana zamierza pożegnać się ze starszym z Hiszpanów.

I piłkarz rzeczywiście może niebawem wrócić do La Ligi. Powrót do stolicy Katalonii jest jednak obecnie mało możliwy. Według madryckiego AS-a, ofertę 27-latkowi złożył Real Sociedad. Txuri-urdin znajdują się o trzy zwycięstwa od zapewnienia sobie miejsca w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Do tego ani Aihen Munoz, ani Diego Rico nie gwarantują odpowiedniego poziomu. Ponadto Grimaldo dzieli agenta z Igorem Zubeldią. Pośrednik ma świetne relacje z dyrektorem sportowym baskijskiej ekipy, Roberto Olabe.

Real Sociedad oferuje Hiszpanowi wieloletni kontrakt i obecnie stoją na pole position do podpisania z nim umowy. W grze pozostają też jednak Inter Mediolan, Juventus czy Fulham.

Grimaldo wystąpił w tym sezonie w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i 14 asyst.

