Bayern znowu osłabi Borussię? To byłby kontrowersyjny transfer

09:05, 9. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Bayern Monachium powoli rozgląda się za następcą Manuela Neuera. Głównym kandydatem do przenosin na Allianz Arenę jest Gregor Kobel z Borussii Dortmund - podaje strona FootMercato.net.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Manuel Neuer pokazał się z fantastycznej strony w meczu Real Madryt – Bayern Monachium w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niemiecki bramkarz popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, dzięki czemu ekipa Die Roten wygrała 2:1 i jest w dobrej sytuacji przed rewanżem u siebie. Mimo wszystko Neuer ma już 40 lat, dlatego bawarski gigant musi powoli rozglądać się za następcą swojej absolutnej legendy.

Jak informuje „FootMercato.net”, głównym kandydatem do wzmocnienia pozycji golkipera w drużynie Vincenta Kompany’ego jest Gregor Kobel. Taki transfer bez wątpienia wzbudziłby ogromne kontrowersje, ponieważ 28-letni Szwajcar na co dzień strzeże dostępu do bramki największego rywala Bayernu Monachium, czyli Borussii Dortmund. Sytuację cenionego golkipera monitorują również Chelsea oraz Newcastle United.

Gregor Kobel z powodzeniem stoi między słupkami zespołu Die Borussen od lipca 2021 roku, gdy przeniósł się na Signal Iduna Park za 15 milionów euro ze Stuttgartu. Wychowanek Grasshopper Club Zurych w barwach ekipy BVB rozegrał łącznie 210 meczów, wpuścił 270 goli i zachował 70 czystych kont. Serwis „Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego bramkarza na 40 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.