Greenwood może wrócić do Premier League. Konkretne zainteresowanie

Mason Greenwood w ubiegłym roku dołączył do Olympique'u Marsylia, gdzie prezentuje znakomitą formę. Teraz angielski skrzydłowy znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur - informuje serwis "TEAMtalk".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Tottenham łączony z Masonem Greenwoodem

Mason Greenwood opuścił Manchester United w 2023 roku po trudnym okresie w Premier League i został wypożyczony do Getafe, gdzie odbudował formę. Po udanym sezonie w Hiszpanii 24-letni skrzydłowy zdecydował się na definitywny transfer do Olympique’u Marsylia. Francuski klub zapłacił za Anglika 26 milionów euro.

Skrzydłowy znakomicie odnalazł się w Ligue 1, a jego świetna dyspozycja przyciąga uwagę czołowych klubów. Teraz pojawiły spekulacje dotyczące możliwego powrotu do Premier League. Według doniesień „TEAMtalk”, Tottenham Hotspur obserwuje zawodnika. Źródło podaje także, że przeprowadzka do Londynu jest mało realna w najbliższym czasie.

24-latek pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. W barwach francuskiego klubu rozegrał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach i zdobył 13 bramek, notując także siedem asyst. Jeśli Greenwood zdecyduje się na kolejny krok w karierze, bardziej realistycznym kierunkiem może być powrót do Hiszpanii, gdzie już wcześniej prezentował doskonałą formę, a styl La Liga miał mu wyraźnie sprzyjać.

Przyszłość Anglika jest więc otwarta. Niewykluczone, że pozostanie w Marsylii do końca sezonu. Skala zainteresowania sprawia, że latem może trafić do jednego z europejskich gigantów. Od pewnego czasu sytuację skrzydłowego uważnie monitoruje również FC Barcelona. Kontrakt Greenwooda na Stade Velodrome obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 40 milionów euro.