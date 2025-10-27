Barcelona chce byłego napastnika Manchesteru United. To byłby transferowy hit

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Mason Greenwood na celowniku Barcelony i Tottenhamu

FC Barcelona przeżywa trudniejszy okres w La Liga. Mistrzowie Hiszpanii przegrali dwa z ostatnich trzech meczów ligowych, w tym prestiżowe El Clasico z Realem Madryt (1:2) na Santiago Bernabeu. Jednym z nielicznych pozytywów w hicie kolejki była znakomita forma Wojciecha Szczęsnego, który obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe.

Na Camp Nou coraz głośniej mówi się jednak o konieczności przebudowy ofensywy. Kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa w czerwcu 2026 roku, a klub już teraz rozgląda się za jego potencjalnym następcą. Jak informuje „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań Barcelony znalazł się Mason Greenwood, który imponuje formą w barwach Olympique’u Marsylia. 24-letni Anglik rozgrywa znakomity sezon. W dziewięciu meczach Ligue 1 zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty, a ponadto wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów.

Dla Hansiego Flicka niezwykle kusząca jest perspektywa połączenia Greenwooda z Marcusem Rashfordem, obecnie wypożyczonym z Manchesteru United do Barcelony. Taki duet mógłby zapewnić Dumie Katalonii zupełnie nową dynamikę w ofensywie.

Zainteresowanie Greenwoodem przejawia również Tottenham Hotspur, jednak trudno będzie konkurować z katalońskim gigantem, jeśli zdecyduje się na konkretną ofertę. Olympique Marsylia ma nadzieję zatrzymać swojego kluczowego zawodnika przynajmniej do końca sezonu 2025/26, wierząc, że z Anglikiem w składzie może realnie rzucić wyzwanie Paris Saint-Germain.

Marsylia obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligue 1, tracąc zaledwie dwa punkty do liderującego PSG. Greenwood, który w 2024 roku odszedł z Manchesteru United za 26 milionów euro, ma ważny kontrakt z francuskim klubem do czerwca 2029 roku.