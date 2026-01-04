Karol Świderski może opuścić Panathinaikos w zimowym oknie transferowym. Polski napastnik nie ma co liczyć na poprawę swojej sytuacji. Greckie media wieszczą odejście 28-latka z klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Transfer Świderskiego coraz bardziej prawdopodobny

Karol Świderski od blisko roku reprezentuje barwy Panathinaikosu Ateny, do którego przeniósł się za dwa miliony euro z amerykańskiego Charlotte. Dla polskiego napastnika to drugi grecki klub w karierze. 28-latek poprzednio reprezentował przez trzy lata PAOK Saloniki. Tym razem jego kariera w Grecji może zakończyć się znacznie szybciej. W klubie prawdopodobnie nie zostanie też Bartłomiej Drągowski.

Reprezentant Polski nie cieszy się wielkim zaufaniem trenera Rafaela Beniteza, który do Aten przybył pod koniec października. Od momentu jego zatrudnienia Świderski zdobył zaledwie dwie bramki (łącznie osiem w całym sezonie). W tej sytuacji nie mogą dziwić informacje o możliwym odejściu polskiego napastnika.

Sytuacji Świderskiego nie poprawiły nawet problemy kadrowe Panathinaikosu. Na Pucharze Narodów Afryki kontuzji zerwania ścięgna uda doznał Cyriel Dessers. Nigeryjczyk będzie pauzował przez około 3 miesiące. W tej sytuacji podstawowym napastnikiem ma być sprowadzony w styczniu Andreas Tetteh. Jego zmiennikiem będzie Serb Milos Pantovic.

Panathinaikos rozpoczął w tej sytuacji poszukiwania nowego napastnika na rynku transferowym. To jasny sygnał, że Polak nie ma przyszłości w Atenach i musi kontynuować poszukiwania nowego klubu. 28-latek zdążył już wykluczyć jedną z opcji.

