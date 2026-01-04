Legia chce reprezentanta Polski! Wcześniej interesował się nim Widzew

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zainteresowana sprowadzeniem Bartłomieja Drągowskiego

Legia Warszawa i wszyscy jej kibice liczą na to, że w 2026 roku uda się poprawić wyniki z pierwszej części tego sezonu. Warto bowiem przypomnieć, że zespół, który miał walczyć o mistrzostwo Polski, aktualnie plasuje się w strefie spadkowej i to na 17. miejscu. Dlatego też nadzieje pokładane w Marku Papszunie są spore, ale on sam bez wzmocnień może nie dać rady wyprowadzić zespołu na prostą, czyli w tym przypadku najpewniej maksymalnie do górnej połowy tabeli.

Dlatego też władze klubu rozważają bardzo ciekawy transfer, a przynajmniej tak twierdzą greckie media. Według informacji przekazanych przez serwis „amna.gr”, Legia Warszawa jest bardzo zainteresowana pozyskaniem Bartłomieja Drągowskiego. Bramkarz reprezentacji Polski jest na wylocie z Panathinaikosu Ateny i wie, że nie ma w tym zespole przyszłości. Dlatego w ostatnim czasie łączony był także z Widzewem Łódź.

Wspomniane źródło informuje, że Panathinaikos chciałby sprzedać Drągowskiego za podobną kwotę, do tej, za którą go pozyskał. Mowa mianowicie o 1,5 miliona euro. Inną ewentualnością jest wypożyczenie Polaka do Legii do końca sezonu, ale z opcją wykupu latem.

Bartłomiej Drągowski w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. Łącznie dla zespołu ze stolicy Grecji wystąpił 72 razy. Wcześniej reprezentował barwy włoskiej Spezii oraz Fiorentiny. Swego czasu – jeszcze w barwach Jagiellonii Białystok – zapamiętany został z prowokacyjnych gestów wobec kibiców Wojskowych.

