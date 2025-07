Granit Xhaka opuszcza Bayer Leverkusen. Wraca do Anglii

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Sunderland przekonał Granita Xhakę

Sunderland wrócił do Premier League po ośmiu latach przerwy i ma zamiar wywalczyć utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dlatego angielski klub jest bardzo aktywny na rynku transferowym, dokonując pięciu wzmocnień swojego składu. Przypomnijmy, iż do tej pory na Stadium of Light przeprowadzili się Habib Diarra, Simon Adingra, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki oraz Reinildo Mandava. Oprócz tego został wykupiony dotychczas wypożyczony Enzo Le Fee.

Lada moment do zespołu Czarnych Kotów dołączy kolejny nowy zawodnik. Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że Sunderland osiągnął całkowite porozumienie z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Granita Xhaki. Kwota tej transakcji wyniesie 20 milionów euro, a sam piłkarz zwiąże się z beniaminkiem Premier League kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. 32-letni pomocnik w najbliższych dniach przejdzie badania medyczne.

Granit Xhaka z powodzeniem występował w barwach drużyny Aptekarzy od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 15 milionów euro z Arsenalu. Tak więc teraz zaliczy wielki powrót na Wyspy Brytyjskie. Defensywny pomocnik w koszulce Bayeru Leverkusen rozegrał łącznie 99 meczów, zdobył 6 bramek i zanotował 9 asyst. 137-krotny reprezentant Szwajcarii razem z niemiecką ekipą triumfował w Bundeslidze oraz Pucharze Niemiec.