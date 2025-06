Górnik Zabrze się nie zatrzymuje. Sięgnął po posiłki z Lecha Poznań

Górnik Zabrze dokonał jedenastego wzmocnienia składu przed sezonem 2025/2026. Do ekipy Trójkolorowych przeprowadził się 22-letni stoper - Maksymilian Pingot.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik - trener Górnika Zabrze

Oficjalnie: Maksymilian Pingot przeszedł do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Maksymiliana Pingota, który przechodzi do 14-krotnego mistrza Polski na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań. Środkowy obrońca najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. 22-letni stoper nie miał szans na regularną grę w zespole Kolejorza, dlatego zaakceptował ofertę od drużyny Trójkolorowych.

Mierzący 188 centymetrów defensor swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystej Sparcie Konin, a do akademii Lecha Poznań trafił w 2016 roku. Podczas dotychczasowej kariery grał również dla Odry Opole oraz Stali Mielec, gdzie przebywał na podstawie wypożyczeń. – Jestem bardzo podekscytowany przyjściem do Górnika. To bardzo duży klub, jeden z największych w Polsce. Wierzę, że udowodnię tutaj swoją wartość i nie mogę doczekać się pierwszego meczu – powiedział nowy piłkarz ekipy z Zabrza.

Tym samym Górnik Zabrze dokonał jedenastego wzmocnienia składu przed rozpoczęciem kampanii 2025/2026. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika przeprowadzili się bowiem Young-Jun Goh, Natan Dzięgielewski, Wiktor Nowak, Michal Sacek, Jarosław Kubicki, Gabriel Barbosa, Theodoros Tsirigotis, Tomasz Loska, Bastien Donio oraz Marcel Łubik. W ekipie Trójkolorowych doszło więc do prawdziwej rewolucji.