Górnik Zabrze potwierdził transfer Dominika Sarapaty do FC Kopenhagi. 17-letni pomocnik przenosi się do duńskiego giganta na zasadzie transferu definitywnego, co oznacza największą sprzedaż w historii klubu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dominik Sarapata

Dominik Sarapata został zawodnikiem FC Kopenhagi

Dominik Sarapata oficjalnie żegna się z Górnikiem Zabrze i rozpoczyna nowy etap kariery w barwach FC Kopenhagi. Klub z Zabrza ogłosił, że transfer został sfinalizowany, a młody pomocnik zasili duński zespół na stałe. To przejście określane jest jako najbardziej dochodowy transfer wychodzący w dziejach Górnika.

Według informacji uzyskanych przez Piotra Koźmińskiego z goal.pl, podstawa transakcji wynosi około 4 milionów euro, jednak w umowie zawarto także liczne bonusy uzależnione m.in. od przyszłych sukcesów Kopenhagi, takich jak awans do Ligi Mistrzów. W przypadku ich realizacji, łączna suma może sięgnąć nawet 5–6 milionów euro. To oznacza, że Sarapata przebija wcześniejsze rekordy Górnika – transfery Szymona Żurkowskiego do Empoli czy Arkadiusza Milika do Bayeru Leverkusen.

Sarapata był jednym z najbardziej obiecujących graczy młodego pokolenia w Zabrzu. Zaistniał w pierwszym zespole po odejściu Damiana Rasaka, a zaufanie otrzymał od trenera Jana Urbana. W barwach Górnika rozegrał łącznie 16 spotkań w PKO BP Ekstraklasie, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego postawa na boisku wzbudziła duże zainteresowanie na rynku transferowym, ale jak się okazało, to FC Kopenhaga była najbardziej konkretna.

Dla Górnika to kolejny dowód na skuteczną politykę stawiania na młodzież. Po sprzedażach takich graczy jak Szymon Włodarczyk, Daisuke Yokota czy Kanji Okunuki, Dominik Sarapata dołącza do grona zawodników, którzy nie tylko wnosili duży wkład w grę zespołu, ale znacznie poprawili budżet klubu.

Zobacz również: Juventus zdecydował ws. przyszłości Conceicao. Koniec spekulacji