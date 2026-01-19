Górnik Zabrze znalazł następcę Sowa! Sprowadza skrzydłowego

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik sprowadza skrzydłowego. Ma zastąpić Sowa

Górnik Zabrze spędził rundę jesienną w czołówce Ekstraklasy. Zimuje na drugiej lokacie i ma tyle samo punktów, co liderująca Wisła Płock, więc w klubie mogą marzyć o walce o najwyższe cele. Podczas zimowego okienka zabrzanie stracili natomiast swoją gwiazdę ofensywy – Ousmane Sow wylądował w Broendby, które wyłożyło za niego blisko trzy miliony euro. Celem Górnika stało się więc pozyskanie następcy skrzydłowego, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał dziewięć bramek oraz trzy asysty.

Nie było to łatwe zadanie, ale wygląda na to, że Górnik je zrealizował. Z naszych informacji wynika, że nowym skrzydłowym wicelidera Ekstraklasy zostanie 21-letni Mathias Sauer. Ma on na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Danii, a w ostatnich miesiącach błyszczał na drugim poziomie rozgrywkowym w Norwegii. Występując dla tamtejszego Egersund zgromadził osiem bramek i pięć asyst w 30 ligowych spotkaniach.

Górnik Zabrze dostrzega w nim potencjał i możliwość przyszłego zarobku. W ostatnich latach regularnie sprowadzał piłkarzy z nieoczywistych kierunków, odpowiednio ich rozwijając i sprzedając z zyskiem. Sauer występował też dla FK Haugesund i Aarhus GF.