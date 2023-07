Tomasz Włodarczyk jako pierwszy informował o transferze Szymona Włodarczyka do Sturmu Graz. Teraz dziennikarz Meczyki.pl odsłonił kulisy tej transakcji. Jak się okazuje zabrzański klub może zarobić ponad trzy miliony euro.

IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix.pl Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Znamy szczegóły transferu Szymona Włodarczyka do Sturmu Graz

Górnik z bonusami zarobi ponad trzy miliony euro

20-letni napastnik podpisze czteroletni kontrakt

Włodarczyk niebawem zostanie zawodnikiem Sturmu Graz

W poprzednim tygodniu Tomasz Włodarczyk poinformował, że Sturm Graz zgłosił się do Górnika Zabrze z ofertą za Szymona Włodarczyka. 20-letni napastnik w minionym sezonie zdobył dziewięć goli w 30 meczach PKO Ekstraklasy. Dobrą formę potwierdzał również w młodzieżowej reprezentacji Polski. To sprawiło, że interesowały się nim kluby z Włoch czy MLS, ale to Sturm Graz okazał się najkonkretniejszy.

Austriacy zaoferowali 2,5 mln ero. Jednak jak się okazuje kwota transferu może wynieść nieco ponad 3 mln euro z bonusami, które zdaniem dziennikarza Meczyki.pl są łatwe do zrealizowania. Ponadto Górnik Zabrze zapewnił sobie procent od przyszłej sprzedaży Szymona Włodarczyka, a zawodnik podpisze czteroletni kontrakt.

🚨Szymon Włodarczyk jest w drodze do Austrii, gdzie w czwartek dopełni formalności przed transferem do Sturm Graz:

◾️Czteroletni kontrakt

◾️Ponad 3 miliony euro z łatwymi bonusami

◾️Procent dla Górnika Zabrze od kolejnego transferu pic.twitter.com/4LKPrOoLnJ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 5, 2023

Jak dodaje Tomasz Włodarczyk, 20-latek w poniedziałek pożegnał się z Górnikiem i jest już w drodze do Austrii. Transfer zostanie oficjalnie potwierdzony w najbliższym czasie.

Zobacz również: Lech Poznań sięgnie po reprezentanta Słowenii. W minionym sezonie występował w Ligue 1