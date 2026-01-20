Oskar Pietuszewski zanotował znakomity debiut w barwach FC Porto. Polak w najbliższym czasie może otrzymać więcej szans na grę, co potwierdza A Bola.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski traci konkurenta

W trwającym okienku transferowym Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Utalentowany skrzydłowy dołączył do Smoków 7 stycznia, a już 11 dni później zaliczył premierowe spotkanie w koszulce nowego zespołu. Siedemnastolatek przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny.

Czy skrzydłowy będzie mógł liczyć na regularną grę w szeregach 30-krotnych mistrzów Portugalii? Jego szanse rosną – A Bola informuje, że z Porto pożegna się Yann Karamoh. Były młodzieżowy reprezentant Francji, podobnie jak Pietuszewski, najczęściej występuje na lewe stronie boiska.

Do tej pory 27-latek, sprowadzony na Estadio do Dragao we wrześniu, zaliczył tylko dwa mecze w zespole Francesco Fariolego. Były zawodnik Interu nie znalazł się w kadrze drugiej drużyny Porto na starcie z Feirense, co ma potwierdzać jego odejście z klubu.

W ten sposób Pietuszewski traci jednego z potencjalnych konkurentów do gry. Nastolatek w tej chwili zajmuje drugie miejsce w hierarchii – przed nim plasuje się Borja Sainz.