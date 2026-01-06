Górnik Zabrze zarobi miliony euro. Gwiazdor na wylocie

Górnik Zabrze może niebawem stracić jedną ze swoich gwiazd. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk na łamach Meczyki.pl, Osumane Sow jest bliski odejścia z klubu, a Trójkolorowi mogą zgarnąć pokaźną kwotę.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ousmane Sow blisko transferu do Brondby IF za 3 mln euro

Górnik Zabrze zimą dokonał już dwóch transferów sprowadzając Brandona Dominguesa i Lukasa Sadilka. Przynajmniej na papierze te ruchy zabrzan wyglądają bardzo ciekawie. Teraz jednak nadchodzi czas na rozstania. Jednym z piłkarzy będącym blisko odejścia jest Natan Dzięgielewski, o którego zabiega Wieczysta Kraków.

Jednak zdecydowanie bardziej Górnik Zabrze odczułby odejście jednego ze swoich kluczowych zawodników, a jak się okazuje, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk, Ousmane Sow wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, a Trójkolorowi mogą zarobić nawet kilka milionów euro.

Najbardziej konkretny jest zespół Brondby IF. Duńczycy już kilkukrotnie ulepszali swoją ofertę, a ta najnowsza ma wynosić trzy miliony euro plus bonusy. Ponadto Senegalczyka chce Viktoria Pilzno oraz Portsmouth, choć ten ostatni kierunek nie odpowiada zawodnikowi Górnika.

Jak dodaje Tomasz Włodarczyk, transfer Sowa jest kwestią dni. Choć Zabrzanie woleliby zatrzymać swoją gwiazdę to propozycja z Brondby ma charakter z tych nie do odrzucenia. Warto też zauważyć, że Senegalczyk trafił do Górnika w zimowym oknie transferowym w poprzednim sezonie za około 400 tysięcy euro. Zyska dla klubu z Zabrza byłby zatem ogromny.

