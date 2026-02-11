Górnik sfinalizował kolejny transfer. Duże wzmocnienie

Górnik Zabrze nie zatrzymuje się na rynku transferowym. W środę Trójkolorowi oficjalnie poinformowali o transferze 21-letniego skrzydłowego z Francji, który ma za sobą występy w zespołach młodzieżowych Les Blues.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Yvan Ikia Dimi nowym zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze był bardzo aktywny na rynku transferowym na początku stycznia, gdy ogłoszono kilka wzmocnień. Do klubu dołączyli między innymi Brandon Domingues, Bronislav Rupanov czy Michał Rakoczy, którzy już zaznaczyli swoją obecność w zespole. W ostatnim czasie mogło wydawać się, ze 14-krotni mistrzowie Polski nie dokonają już żadnych wzmocnień.

Jednak dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik zapowiadał, że klub cały czas pracuje nad wzmocnieniami i czeka na odpowiednie okazje. Wszystko wskazuje na to, że taka właśnie się nadarzyła, a ekipa z Górnego Śląska ogłosiła transfer Yvana Ilkia Dimiego. Wcześniej o spodziewanym ruchu Trójkolorowych informował na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński.

Yvan Ikia Dimi trafił do Zabrza z 2. ligowego Amiens na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku. W tym sezonie w Ligue 2 rozegrał 20 meczów, w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Na swoim koncie ma też występy w reprezentacji Francji do lat 18, a także w kadrze U20.

Po odejściu Ousmane Sowa Górnik potrzebował wzmocnień na skrzydłach. Mimo wcześniejszego transferu Dominguesa było widać ewidentne braki kadrowe na tej pozycji. Dodatkowo kontuzja Kamila Lukoszka mogłaby znacznie ograniczyć możliwości Michalowi Gasparikowi.

Górnik Zabrze znajduje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i jest zaangażowany w walkę o europejski puchary. Kolejny mecz ligowy Trójkolorowi rozegrają w poniedziałek przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

