Kolejne wzmocnienie Górnika! Zabrzanie sprowadzają skrzydłowego z Francji! [NASZ NEWS]

Górnik Zabrze ma za sobą ciekawe okienko transferowe, ale być może na tym nie koniec. Z naszych informacji wynika, że Górnik jest mocno zainteresowany skrzydłowym z Francji.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Yvan Ikia Dimi

Dobre okienko za nimi

Za Górnikiem Zabrze ciekawe okienko transferowe, które powinno dać drużynie jeszcze więcej jakości. 14-krotny mistrz Polski jest wysoko w tabeli, walczy też w Pucharze Polski. Jednak na tym nie koniec wzmocnień tej zimy.

Z naszych informacji wynika, że Górnikowi wpadł w oko ciekawy zawodnik. To 21-letni prawoskrzydłowy Yvan Ikia Dimi, obecnie piłkarz 2. ligowego Amiens i wychowanek tego klubu. W tym sezonie w Ligue 2 Dimi zagrał 20 meczów (11 razy w podstawowym składzie, 9 razy z ławki), w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty.

Może grać na trzech pozycjach

Jego ogólny dorobek na zapleczu francuskiej ekstraklasy to 31 spotkań, 5 goli i 2 decydujące podania. To piłkarz lewonożny, który może grać też na lewym skrzydle i w ataku.

Wcześniej był wypożyczony do Girondins Bordeaux. Dimi grał niedawno w reprezentacji Francji do lat 18, a następnie w kadrze do lat 20. Ma też obywatelstwo DR Kongo. Dziś wieczorem usłyszeliśmy, że sprawa jest mocno zaawansowana, a mówiąc wprost – że piłkarz zaraz podpisze kontrakt. I tak się stało.

O 19:48, jak to klub ma w zwyczaju, zabrzanie ogłosili pozyskanie tego zawodnika, potwierdzając tym samym nasze informacje. Portal Transfermarkt wycenia gracza na 500 tysięcy euro. Piłkarz podpisał umowę do lata 2029 roku.