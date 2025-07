Górnik planował rewolucję od miesięcy! Milik ujawnił kulisy transferów

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik mocno przebudował skład przed nowym sezonem

Górnik Zabrze przechodzi okres przebudowy. Latem zmienił się trener i odeszło kilku piłkarzy. Do klubu trafiło też dziesięciu nowych zawodników, którzy wraz z Michałem Gasparikiem mają pomóc klubowi powalczyć o czołowe lokaty na koniec sezonu. Tempo ogłaszanych transferów przez Trójkolorowych na początku czerwca dla wielu było sporym zaskoczeniem. Górnik już przed rozpoczęciem obozu przygotowawczego miał praktycznie gotowy skład na nowy sezon, co nie zdarza się zbyt często.

Okazuje się jednak, że klub planował taki scenariusz od tygodni. Głos w tej sprawie zabrał Łukasz Milik. – Byliśmy przygotowani na taką skalę zmian. Wiedzieliśmy, że czeka nas mała rewolucja. Byliśmy na to przygotowani, bo większość tych ruchów była już robiona na przełomie marca i kwietnia. Wtedy już były prowadzone rozmowy i finalizowaliśmy transfery. Dlatego wiedzieliśmy, że będzie ich dużo. Czy aż tyle? To powiedziałbym, że może nie. Wiedzieliśmy jednak, że może przyjść do dziesięciu zawodników, bo mieliśmy taką listę. To będzie nowy Górnik z powiewem świeżości. Przyszli do nas zawodnicy, którzy podniosą jakość zespołu i mam nadzieję, że dadzą dużo radości kibicom – powiedział dyrektor sportowy Górnika Zabrze podczas konferencji prasowej.

Górnik Zabrze z pewnością ma duże ambicje przed nowym sezonem i chce powalczyć o coś więcej niż środek tabeli. Z klubu płynie też przekaz, że zespół nie odpuści Pucharu Polski, który daje przepustkę do europejskich pucharów. Trójkolorowi nową kampanię rozpoczną w niedzielę, 20 lipca, meczem z Lechią Gdańsk. Początek widowiska przy Roosevelta 81 o godzinie 14:45.

Zobacz również: Superkomputer przewidział tabelę Ekstraklasy. Legia skończy tak daleko?