Newcastle na łowach w Paryżu. Może ściągnąć gwiazdę PSG

Newcastle United ma ambitny plan na letnie okienko transferowe. Jak podaje brytyjski serwis TEAMtalk, klub z St James' Park zainteresował się bowiem Goncalo Ramosem.

Goncalo Ramos przymierzany do Newcastle United

Goncalo Ramos może odejść z Paris Saint-Germain podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Portugalski napastnik poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością, ponieważ chciałby być niekwestionowanym zawodnikiem podstawowego składu. W paryskim zespole nie zawsze wybiega w wyjściowej jedenastce, co z czasem zaczyna być dla niego coraz bardziej frustrujące i wręcz skłania go do rozważenia zmiany otoczenia.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia łączące Goncalo Ramosa z Manchesterem United. Jak się jednak okazuje, chrapkę na zakontraktowanie mierzącego 185 centymetrów snajpera ma również inny angielski klub – Newcastle United.

Według informacji przekazanych przez brytyjski portal „TEAMtalk”, Sroki mają ambitny plan sprowadzenia do siebie 24-letniego atakującego, któremu mogłyby zaoferować znacznie ważniejszą rolę w drużynie niż ta, którą obecnie pełni w PSG.

24-krotny reprezentant Portugalii, którym interesują się także Chelsea oraz Tottenham Hotspur, występuje w barwach paryskiej ekipy od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na zasadzie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 65 milionów euro. W aktualnym sezonie Ramos rozegrał 39 spotkań, strzelił 12 goli i zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.