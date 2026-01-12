Cisza dobiega końca. Były gracz Ruchu blisko decyzji

Filip Starzyński wygląda na to, że po dłuższej przerwie wróci do gry. Doświadczony zawodnik może trafić do jednej z ekip Betclic 3. Ligi, przekazał Kamil Bętkowski z Meczyków.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Starzyński

Filip Starzyński może trafić do KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój

Filip Starzyński to ofensywny pomocnik, który od lipca minionego roku pozostaje bez klubu. Po tym, jak doświadczony zawodnik zakończył swoją przygodę z Ruchem Chorzów, nie związał się z żadną drużyną. Wiele jednak wskazuje na to, że niebawem piłkarz wróci do zawodowej piłki. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

„Słyszę, że były zawodnik Ruchu Chorzów – Filip Starzyński – jest blisko dołączenia do KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój. Grane są jeszcze dwa tematy z 2. ligi, ale na chwilę obecną najbliżej mu do Goczałkowic. Doświadczony pomocnik ma na swoim koncie blisko 350 spotkań w Ekstraklasie” – napisał insider w mediach społecznościowych.

Starzyński to 34-letni zawodnik, który ma na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Polski. W swoim piłkarskim CV pomocnik posiada między innymi takie kluby jak Lokeren czy Zagłębie Lubin.

KS Panattoni Goczałkowice-Zdrój to zespół zajmujący obecnie piąte miejsce w tabeli Betclic 3. Ligi. Do lidera rozgrywek, Lechii Zielona Góra, drużyna traci osiem punktów. W trwającym sezonie ekipa, w której przeszłości występował m.in. Łukasz Piszczek, zanotowała osiem zwycięstw, siedem remisów oraz trzy porażki.

Do ligowego grania drużyna z Goczałkowic-Zdroju wróci na przełomie lutego i marca. Zmierzy się wówczas z Polonią Nysa. Będzie to jednocześnie pierwsze spotkanie tej ekipy w 2026 roku w roli gospodarza.