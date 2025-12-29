Ruch ratunkowy w Tychach. GKS sięga po nowe rozwiązanie

GKS Tychy zimą ma zamiar zrobić wszystko, co w jego mocy, aby obronić Betclic 1. Ligę. Kamil Bętkowski na platformie X przekazał nowe wieści dotyczące transferu bramkarza.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Jakub Mądrzyk ma wzmocnić GKS Tychy

GKS Tychy w trakcie pierwszej części trwającego sezonu nie był solidny w defensywie. Zawodziła nie tylko gra obrońców, ale także postawa bramkarza pozostawiała wiele do życzenia. Nie może zatem dziwić, że władze klubu mają plan, aby pozyskać nowego golkipera. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Kamil Bętkowski na platformie X.

Znany insider przekonuje, że blisko dołączenia do śląskiej ekipy jest Jakub Mądrzyk. Zawodnik ma trafić do zespołu z Tychów na zasadzie transferu definitywnego. Niemniej strony mają być jeszcze w trakcie omawiania ostatnich detali transakcji.

🆕 Bramkarz Rakowa Częstochowa – Jakub Mądrzyk blisko dołączenia do GKSu Tychy. Słyszę, o transferze definitywnym, ale strony jeszcze dogadują wszystkie szczegóły. — Kamil Bętkowski (@kbetkowski10) December 29, 2025

22-latek to bramkarz, który aktualnie broni barw Rakowa Częstochowa. Mądrzyk ma kontrakt z Czerwono-niebieskimi ważny tylko do końca trwającej kampanii. W tym sezonie zawodnik nie miał okazji do gry. Wcześniej reprezentował natomiast barwy takich klubów jak Stal Mielec czy Miedź Legnica.

GKS tej zimy jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Jak na razie ekipę z Tychów wzmocnili już Bartłomiej Barański, Piotr Krawczyk, Igor Łasicki, Paweł Łysiak oraz Dani Sandoval.

Tyszanie do ligowego grania wrócą w lutym. Już w swoim pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku GKS będzie miał wysoko zawieszoną poprzeczkę. Na drodze tyszan stanie Wisła Kraków. Pierwsza potyczka między ekipami była pasjonująca i finalnie zakończyła się zwycięstwem Białej Gwiazdy (4:3).