Przełom w Al-Nassr. Cristiano Ronaldo podjął decyzję

20:27, 4. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Cristiano Ronaldo po dłuższej przerwie wrócił do treningów w Al-Nassr. Informacje na ten temat przekazał na portalu społecznościowym X dziennikarz Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo znów walczy o skład w Al-Nassr

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jedna z największych gwiazd ligi saudyjskiej. Reprezentant Portugalii ostatnio jednak nie brał udziału w treningach swojej drużyny, na co wpływ miało rozczarowanie działaniami transferowymi klubu.

Według medialnych informacji Cristiano Ronaldo był zaniepokojony faktem, że fundusz przeznaczał pieniądze na transfery do trzech innych klubów, podczas gdy Al-Nassr w praktyce był pozbawiony wzmocnień tej zimy. Wygląda jednak na to, że sytuacja została już opanowana.

Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że gwiazda reprezentacji Portugalii wróciła do treningów. Wcześniej Cristiano Ronaldo opuścił spotkanie w ramach 20. kolejki Saudi Pro League. Al-Nassr w każdym razie poradziło sobie z rywalem z Rijadu, wygrywając jedną bramką (1:0).

226-krotny reprezentant Portugalii broni barw ekipy z Arabii Saudyjskiej od stycznia 2023 roku. Z kolei aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Obecnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 12 milionów euro.

W tym sezonie Cristiano Ronaldo wystąpił jak na razie w 22 spotkaniach. Zdobył w nich 18 bramek, notując także trzy asysty. Na boisku spędził ponad 1900 minut. Okazję na poprawę swojego dorobku Portugalczyk będzie miał już w najbliższy piątek. Wówczas w ramach ligi saudyjskiej Al-Nassr zmierzy się z Al-Ittihad.

POLECAMY TAKŻE

Cristiano Ronaldo
Ronaldo postawił twarde warunki. Tylko wtedy nie odejdzie
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo łączony z hitowym transferem. Tylko on może go namówić
Cristiano Ronaldo
Ronaldo nie wziął udziału w treningu Al Nassr. Rozłam w Arabii