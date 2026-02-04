Transferowy sygnał z Katowic. GKS szykuje pożegnanie

GKS Katowice nie tylko koncentruje się na wzmocnieniach, ale też na pożegnaniach z zawodnikami. Meczyki przekazały, że wkrótce z klubem rozstanie się jeden z napastników.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Nocoń

Maciej Rosołek będzie kontynuował karierę w Betclic 1. Lidze

GKS Katowice udanie zaczął rok 2026 w PKO BP Ekstraklasie. Śląska drużyna wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Jednocześnie wciąż trwa budowa zespołu, który wywalczy na koniec sezonu spokojne utrzymanie. Ciekawe wieści ujawnił serwis Meczyki.

Według informacji Kamila Bętkowskiego niebawem z katowiczanami ma się rozstać Maciej Rosołek. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz zasili szeregi Pogoni Siedlce. Do ekipy z Betclic 1. Ligi zawodnik ma zostać wypożyczony.

Ekipa z Siedlec ogólnie szuka niekonwencjonalnych rozwiązań w trakcie trwającego okna transferowego. Niewykluczone, że Pogoń pozyska jeszcze jednego gracza. Rozpatrywany pod kątem gry w klubie jest też Sebastian Szczytniewski, który aktualnie jest piłkarzem Górnika Łęczna.

Pogoń, prowadzona przez trenera Adama Noconia, aktualnie plasuje się na 12. miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 22 punktów na koncie. Finisz tej ekipy w 2025 roku nie był udany. Siedlczanie zanotowali serię pięciu spotkań bez wygranej, notując w nich dwie porażki i trzy remisy. Ostatni raz wygrali w październiku, gdy pokonali ŁKS (3:1).

Tymczasem już w najbliższy piątek ekipa z Siedlec zmierzy się w roli gościa z Odrą Opole. Spotkanie w ramach 20. kolejki rozpocznie się o godzinie 18:00. Tak naprawdę faworyta tej rywalizacji trudno wskazać.