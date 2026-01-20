GKS postawił sprawę jasno. Po tygodniach ciszy zapadła decyzja

Lukas Klemenz i jego przyszłość były tematem licznych medialnych spekulacji. Sprawa została już jednak zamknięta. GKS Katowice przekazał oficjalny komunikat w sprawie zawodnika.

GKS Katowice zdecydował. Lukas Klemenz na dłużej w klubie

Lukas Klemenz miał dotychczas umowę z GKS-em Katowice ważną do końca czerwca 2026 roku. W ostatnich tygodniach nie brakowało spekulacji na temat przyszłości zawodnika, którego łączoną między innymi ze Śląskiem Wrocław. W końcu wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Biuro prasowe przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy opublikowało ważny komunikat.

„Lukas Klemenz na dłużej w GieKSie. Obrońca związał się z klubem 2,5-letnią umową z opcją przedłużenia. 17 występów i 4 zdobyte gole – to bilans jesiennych występów Lukasa Klemenza w GieKSie. W ubiegłym sezonie zawodnik rozegrał natomiast 24 spotkania w PKO BP Ekstraklasie, przyczyniając się do realizacji sportowego celu drużyny” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej GieKSy.

Klemenz to 30-letni piłkarz, który dołączył do ekipy z Katowic z Górnika Łęczna. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy między innymi takich klubów jak Honvéd, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok czy Olimpia Grudziądz.

Obecnie Klemenz wraz z GieKSą przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Katowiczanie mają jeszcze jeden mecz kontrolny do rozegrania za granicą, w którym zmierzą się z FK TSC. Z kolei do ligowego grania zespół z Katowic wróci 30 stycznia. Wówczas zmierzy się w roli gościa z Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. W pierwszym starciu między drużynami w tej kampanii padł remis (2:2).