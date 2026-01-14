Zimowe porządki w Katowicach. GKS może stracić ważne nazwisko

GKS Katowice jest w trakcie zimowej przebudowy. Jak się jednak okazuje, śląski klub nie tylko pozyskuje nowych graczy, ale też może pożegnać się z poszczególnymi zawodnikami.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Klemenz

GKS Katowice może pożegnać Lukasa Klemenza

GKS Katowice stanie w rundzie wiosennej przed wyzwaniem związanym z walką o utrzymanie się w PKO BP Ekstraklasie. Pomóc w tym mają między innymi tacy gracze jak Mateusz Wdowiak czy Erik Jirka. Tymczasem ciekawe wieści związane z możliwym rozstaniem przekazał dziennikarz Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej”.

„Lukas Klemenz bliski przenosin do Śląska Wrocław. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to były młodzieżowy reprezentant Polski opuści GKS Katowice na zasadzie transferu definitywnego” – przekazał żurnalista w swoim wpisie na platformie X.

30-latek trafił do GieKSy w lipcu 2024 roku z Górnika Łęczna. Wcześniej zawodnik reprezentował natomiast barwy węgierskiego Honvédu czy Wisły Kraków. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Katowic obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku.

W tym sezonie Klemenz wystąpił łącznie w 17 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył jedną asystę. Wyborny występ zaliczył przede wszystkim w sierpniu minionego roku z Arką Gdynia, gdy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, przyczyniając się do wygranej GieKSy nad gdynianami (4:1).

Katowiczanie do ligowego grania wrócą już 30 stycznia. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00. Pierwsza potyczka w tej kampanii między drużynami zakończyła się remisem (2:2).