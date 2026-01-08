GKS Katowice chce trzykrotnego mistrza kraju! [NASZ NEWS]

GKS Katowice chce się wzmocnić przed rundą wiosenną. Klub ze Śląska szuka na przykład środkowego obrońcy. Z naszych informacji wynika, że jeden z tropów prowadzi do Rumunii.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Denis Ciobotariu

GieKSa szuka poza Polską

GKS Katowice zadomowił się w Ekstraklasie i robi wszystko, aby w niej pozostać. Na razie jednak sytuacja jest „na granicy”, bo klub ze Śląska zajmuje dopiero szesnaste miejsce w lidze, choć ma mecz mniej, a poza tym strata do wyższych pozycji jest minimalna.

Tak czy inaczej, GieKSie przydadzą się wzmocnienia. Jedną z pozycji na którą działacze szukają wzmocnień jest środek obrony. Z informacji goal.pl wynika, że śląskim działaczom wpadł w oko rumuński defensor, Denis Ciobotariu.

Siedem trofeów w ojczyźnie

To 27-letni zawodnik Rapidu Bukareszt. Ma duże doświadczenie z rodzimej ligi (prawie 200 spotkań), a także kilka sukcesów na koncie. Z drużyną CFR Cluj trzy razy zdobywał mistrzostwo kraju, do czego dołożył trzy Superpuchary Rumunii i jeden puchar tego kraju.

W marcu tego roku Mircea Lucescu dał mu zadebiutować w reprezentacji Rumunii. Ciobotaru zagrał 29 minut w wygranym 5:1 meczu z San Marino.

Rapid jest obecnie wiceliderem rumuńskiej ekstraklasy. Ciobotariu ma kontrakt do lata 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,3 mln euro.