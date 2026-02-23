Giganci polują na gwiazdę Interu. Klauzula wynosi 85 mln euro

Mateusz Bednarski
Źródło:  Calciomercato

Inter może latem stanąć przed poważnym wyzwaniem. Wokół Marcusa Thurama narastają spekulacje, a angielskie kluby analizują możliwość aktywowania klauzuli wykupu, donosi "Calciomercato".

Marcus Thuram na radarze gigantów z Premier League

Inter w tym sezonie imponuje siłą ofensywy. Zespół Cristian Chivu wypracował przewagę nad Milanem w walce o mistrzostwo i może liczyć na czterech napastników wysokiej klasy. Jednym z kluczowych ogniw pozostaje Marcus Thuram. To właśnie wokół jego nazwiska zaczynają krążyć coraz głośniejsze transferowe plotki.

Według informacji przekazywanych przez Fabrizio Romano zainteresowanie ze strony Premier League jest realne. W kontrakcie Thurama znajduje się klauzula wykupu w wysokości 85 milionów euro. Może zostać aktywowana wyłącznie latem i tylko w określonym oknie czasowym. Taka kwota jest w zasięgu czołowych angielskich klubów.

Francuz związany jest z Interem umową do 30 czerwca 2028 roku. Zarabia około sześciu milionów euro rocznie plus bonusy. Obecnie koncentruje się wyłącznie na bieżącym sezonie. Chce zdobyć kolejne scudetto i dobrze przygotować się do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku z reprezentacją Francji.

Na dziś relacje między Interem a Thuramem są bardzo dobre. Obie strony podkreślają wzajemne zadowolenie. Sytuacja może się jednak zmienić wraz z otwarciem letniego okna. Mundial może dodatkowo podbić wartość napastnika i przyspieszyć decyzje zainteresowanych klubów.

Inter stoi przed trudnym wyborem. Jeśli ktoś zdecyduje się wpłacić pełną kwotę klauzuli, klub nie będzie miał formalnych narzędzi, by zablokować transfer.

