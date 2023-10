fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Alphonso Davies

Alphonso Davies pozostaje obiektem westchnień największych klubów w Europie

Bayern Monachium chce zabezpieczyć przyszłość Kanadyjczyka

Niebawem Bawarczycy zaoferują swojemu obrońcy nową umowę

Jaka przyszłość czeka Daviesa?

Alphonso Davies nieustannie jest jednym z najbardziej perspektywicznych bocznych obrońców świata. Jego rozwojowi przyglądają się czołowe europejskie kluby w nadziei, że on sam postanowi pewnego dnia opuścić Monachium i spróbować swoich sił w innym otoczeniu. W Bayernie są zachwyceni postawą 22-latka, z którego na pewno nie zamierzają zrezygnować.

W obliczu poważnego zainteresowania ze strony Manchesteru City, Chelsea czy Realu Madryt, Bawarczycy przygotowują się do złożenia reprezentantowi Kanady oferty nowego kontraktu. Obecny obowiązuje do połowy 2025 roku, co nie stawia niemieckiego giganta w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Jeśli Daviesowi zamarzyłby się transfer, Bayern byłby zmuszony sprzedać go już przyszłego lata, tak aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze.

Póki co nie wydaje się jednak, aby Davies był chętny na przeprowadzkę. W Monachium odgrywa pierwsze skrzypce, a jego pozycja jest niepodważalna. Od początku sezonu wystąpił już w dziesięciu meczach i zgromadził trzy asysty.

