Manchester United celem Gianluigiego Donnarummy!

Gianluigi Donnarumma dołączył do Paris Saint-Germain w 2021 roku. Pierwsze lata reprezentanta Italii we Francji kompletnie nie były udane. Wszystko jednak zmieniło się w minionej kampanii. Golkiper ma za sobą fantastyczny rok, ale wydaje się, że formy nie będzie kontynuował już na Parc des Princes. Mistrzowie Ligue 1 dokonali już nawet wyceny 26-latka.

Od wielu miesięcy w mediach dyskutuje się na temat klubowej przyszłości Gianluigiego Donnarummy. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Mirror Football”. Otóż włoski bramkarz zdecydował już, gdzie chce kontynuować karierę. Trop prowadzi do Premier League. 26-latek chciałby bowiem dołączyć do Manchesteru United.

Transfer Gianluigiego Donnarummy na Old Trafford nie powinien dziwić. Podstawowym golkiperem Czerwonych Diabłów jest Andre Onana. Kameruńczyk jednak nie jest ostoją między słupkami. Na dodatek zmaga się z problemami zdrowotnymi. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zatem nieprzypadkowo od jakiegoś czasu interesuje się wychowankiem AC Milanu.

Gianluigi Donnarumma przez cztery lata rozegrał 161 spotkań między słupkami Paris Saint-Germain. Reprezentant Italii może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Otóż udało mu się aż 56 meczów zakończyć bez straconego gola.