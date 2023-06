IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Geoffrey Kondogbia

Geoffrey Kondogbia jest bardzo blisko przeprowadzki do Francji

Olympique Marsylia ma zostać jego nowym klubem

Koszt transferu pomocnika z Atletico Madryt ma wynieść 8 milionów euro

Geoffrey Kondogbia zostanie piłkarzem Olympique’u Marsylii

Jak wynika z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Olympique Marsylia jest bardzo blisko podpisania umowy z Geoffreyem Kondogbią. Zawodnik wkrótce pojawi się we Francji, by przejść testy medyczne i podpisać czteroletni kontrakt. Atletico Madryt zarobi na jego odejściu 8 milionów euro.

Geoffrey Kondogbia był w ostatnim czasie łączony z transferem do West Hamu United oraz Olympique’u Lyon. Jednak pomocnik spoglądał tylko w kierunku klubu ze Stade Velodrome. Nie zniechęcił go nawet potencjalny brak awansu do Ligi Mistrzów, bowiem Marsylia będzie rywalizowała w eliminacjach do tych elitarnych rozgrywek.

Reprezentant Republiki Środkowoafrykańskiej w minionej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce Atletico Madryt. W tym czasie dwukrotnie udało mu się zanotować asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia 30-letniego pomocnika na 14 milionów euro.

