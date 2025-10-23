Gavi i Pedri dostali wiadomość. Gwiazda odchodzi z Barcelony!

Gavi i Pedri już dostali informację o odejściu gwiazdy. Marc-Andre ter Stegen poinformował ich o nadchodzącym transferze - poinformował El Nacional.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Ter Stegen przekazał decyzję Gaviemu i Pedriemu

Gavi i Pedri już wiedzą, że jeden z najważniejszych zawodników Barcelony żegna się z klubem. Marc-Andre ter Stegen przekazał im, że zdecydował się odejść z Camp Nou po ponad dekadzie gry w barwach Blaugrany.

Decyzja o odejściu doświadczonego bramkarza dojrzewała od miesięcy. Po przyjściu Joana Garcii, który błyskawicznie przejął miejsce w bramce, ter Stegen został odsunięty na drugi plan. Ponadto w rywalizacji z Niemcem faworytem był również Wojciech Szczęsny.

Sytuację pogorszyły napięcia z władzami. Ter Stegen nie chciał odejść latem, co utrudniło Barcelonie rejestrację nowych zawodników. Ponadto spory wokół jego leczenia i kontraktu doprowadziły do tego, że czasowo stracił opaskę kapitana. Co prawda piłkarz później przeprosił i odzyskał zaufanie części zespołu, ale relacje z zarządem pozostały napięte.

Teraz bramkarz uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana otoczenia. Poinformował już kilku kolegów z drużyny, w tym Gaviego i Pedriego, że jego odejście jest przesądzone. Barcelona nie będzie robić mu problemów. Jeśli nie pojawi się konkretna oferta, pozwoli mu odejść, by odciążyć budżet płacowy. W grę wchodzi zimowy transfer definitywny lub wypożyczenie.

Po latach spędzonych w Hiszpanii Niemiec może wrócić do ojczyzny. Ponoć najbardziej prawdopodobny kierunek to Bundesliga, gdzie wciąż cieszy się dużym uznaniem mimo ostatnich problemów zdrowotnych.