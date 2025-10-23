Gavi i Pedri dostali wiadomość. Gwiazda odchodzi z Barcelony!

11:51, 23. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Gavi i Pedri już dostali informację o odejściu gwiazdy. Marc-Andre ter Stegen poinformował ich o nadchodzącym transferze - poinformował El Nacional.

Pedri
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Ter Stegen przekazał decyzję Gaviemu i Pedriemu

Gavi i Pedri już wiedzą, że jeden z najważniejszych zawodników Barcelony żegna się z klubem. Marc-Andre ter Stegen przekazał im, że zdecydował się odejść z Camp Nou po ponad dekadzie gry w barwach Blaugrany.

Decyzja o odejściu doświadczonego bramkarza dojrzewała od miesięcy. Po przyjściu Joana Garcii, który błyskawicznie przejął miejsce w bramce, ter Stegen został odsunięty na drugi plan. Ponadto w rywalizacji z Niemcem faworytem był również Wojciech Szczęsny.

Sytuację pogorszyły napięcia z władzami. Ter Stegen nie chciał odejść latem, co utrudniło Barcelonie rejestrację nowych zawodników. Ponadto spory wokół jego leczenia i kontraktu doprowadziły do tego, że czasowo stracił opaskę kapitana. Co prawda piłkarz później przeprosił i odzyskał zaufanie części zespołu, ale relacje z zarządem pozostały napięte.

Teraz bramkarz uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana otoczenia. Poinformował już kilku kolegów z drużyny, w tym Gaviego i Pedriego, że jego odejście jest przesądzone. Barcelona nie będzie robić mu problemów. Jeśli nie pojawi się konkretna oferta, pozwoli mu odejść, by odciążyć budżet płacowy. W grę wchodzi zimowy transfer definitywny lub wypożyczenie.

Po latach spędzonych w Hiszpanii Niemiec może wrócić do ojczyzny. Ponoć najbardziej prawdopodobny kierunek to Bundesliga, gdzie wciąż cieszy się dużym uznaniem mimo ostatnich problemów zdrowotnych.

POLECAMY TAKŻE

Andreas Christensen
Barcelona może stracić piłkarza na rzecz Atletico. Ma odejść za darmo
Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen zdecydował. Już poinformował Barcelonę o decyzji!
Hansi Flick
Flick chce go u siebie. 50 mln euro za następcę Lewandowskiego