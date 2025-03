Garnacho może odejść. Manchester United wycenił gwiazdę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

60 milionów euro – na tyle Man United wycenił Garnacho

Manchester United po zatrudnieniu Rubena Amorima przeszedł kilka zmian w trakcie zimowego okna transferowego. Z klubem pożegnał się m.in. Marcus Rashford. Wychowanek “Czerwonych Diabłów” został wypożyczony do końca sezonu do Aston Villi.

Zimą niepewna była również przyszłość Alejandro Garnacho. Argentyńczyk wymieniany był w gronie zawodników, którzy nie potrafią odnaleźć się w taktyce nowego trenera. W związku z tym brytyjskie media często łączyły go ze zmianą barw klubowych.

Zobacz wideo: Manchester United

Garnacho był bardzo blisko przeprowadzki do Włoch, gdzie jego transferem zainteresowane było Napoli. Antonio Conte potrzebował następcy Khvichy Kvaratskhelii i osobiście starał się przekonać gracza do gry w koszulce “Partenopei”. Ostatecznie do transakcji nie doszło, ale niewykluczone, że latem nastąpi przełom ws. przyszłości 20-latka. Wśród klubów chętnych do pozyskania piłkarza wymienia się także Atletico Madryt, czyli drużynę, w której występował jako młody chłopak.

W obliczu dużego zainteresowania, jakie generuje piłkarz na rynku transferowym, Manchester United postanowił wycenić jego umiejętności. Według portalu Fichajes na sprzedaży Garnacho włodarze z Old Trafford chcą zarobić minimum 60 milionów euro.

Garnacho w seniorskim zespole Man United zadebiutował w sezonie 2021/2022. Od tego momentu wystąpił w 131 meczach, w których zdobył 24 gole i zaliczył 17 asyst. Umowę z klubem ma ważną do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 45 mln euro.