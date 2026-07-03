Bayern Monachium sfinalizował kolejny transfer. Gigant wzmocnił defensywę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nathaniel Brown nowym zawodnikiem Bayernu Monachium

Bayern Monachium nie zwalnia tempa podczas letniego okna transferowego. Po wcześniejszym sprowadzeniu Ismaela Saibariego z PSV Eindhoven, mistrzowie Niemiec potwierdzili kolejny głośny transfer. Nowym zawodnikiem bawarskiego giganta został Nathaniel Brown, który przenosi się z Eintrachtu Frankfurt.

Lewy obrońca reprezentacji Niemiec wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym i znajdował się na radarze kilku klubów z Premier League. Jednak to Bayern okazał się najbardziej przekonujący. 23-letni defensor podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2030/31.

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Według medialnych doniesień Eintracht otrzyma za zawodnika 50 milionów euro kwoty podstawowej, a dodatkowe 5 milionów euro może wpłynąć do klubu w formie bonusów. Brown uchodzi za jednego z najbardziej wszechstronnych bocznych obrońców w 1. Bundeslidze. Najczęściej występuje na lewej stronie defensywy. Jego uniwersalność sprawia, że może być wykorzystywany również wyżej na boisku jako wahadłowy lub skrzydłowy.

Transfer Niemca rodzi jednak pytania dotyczące przyszłości Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk od lat pozostaje podstawowym wyborem na lewej stronie defensywy Bayernu. Problemem pozostaje jednak jego dyspozycyjność, ponieważ w ostatnich latach regularnie zmagał się z urazami.

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✍️ Das ist unser Neuzugang Nene Brown: https://t.co/J0kgUWYy1x pic.twitter.com/JkUt69fTOY — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026

– Zawsze marzyłem o grze o największe tytuły na najwyższym poziomie. Stawiam sobie najwyższe cele i chcę dawać z siebie wszystko każdego dnia. Szczególnie Vincent Kompany pokazał mi, jak postrzega mnie i mój rozwój, i absolutnie mnie przekonał – powiedział Brown. Dotychczas 23-latek rozegrał 75 spotkań w barwach Eintrachtu. W tym czasie zdobył siedem bramek i zanotował 13 asyst.