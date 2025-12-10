Fullkrug chce zmienić klub. Konkretny kierunek napastnika

Niclas Fullkrug rozczarowuje w barwach West Hamu. Według doniesień dziennika "Bild”, niemiecki napastnik w styczniu może przenieść się do Wolfsburga.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

Wolfsburg planuje transfer Niclasa Fullkruga

Niclas Fullkrug może wkrótce wrócić do 1. Bundesligi. Niemiec nie jest zadowolony ze swojego pobytu w West Hamie i pragnie zmienić barwy klubowe w styczniu. Wśród zainteresowanych klubów wymienia się Vfl Wolfsburg. Jednak decyzja w sprawie transferu jest wstrzymana z powodu braków decyzyjnych w zarządzie niemieckiego klubu, co blokuje finalizację transakcji.

32-letni napastnik przeniósł się do Premier League z Borussii Dortmund za 27 milionów euro. Po niezłym pierwszym sezonie, obecnie w 9 meczach nie udało mu się zdobyć bramki. Łącznie w barwach londyńskiego klubu strzelił trzy gole w 29 występach.

West Ham podobno jest gotowy do sprzedaży zawodnika, który zmaga się z problemami w Premier League. Fullkrug chce w pełni przygotować się do mistrzostw świata, a poza Wolfsburgiem podobno rozważa również oferty z Anglii, Hiszpanii i Włoch.

Wolfsburg potrzebuje wzmocnień w ofensywie i liczy że niezadowolony z sytuacji w Londynie zawodnik będzie otwarty na powrót do Niemiec. Sam piłkarz zdaje sobie sprawę, że zmiana otoczenia może być kluczowa dla odbudowania formy.

Po przybyciu z Borussii Dortmund, gdzie cieszył się opinią solidnego i pracowitego napastnika, Fullkrug zmagał się z trudnościami adaptacyjnymi w Premier League. Kontuzje i brak miejsca w składzie Młotów spowodowały, że znalazł się na ławce. W listopadzie zmagał się z urazem uda i w sumie na angielskich boiskach spędził zaledwie 30 minut.