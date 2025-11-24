Flick wybrał następcę Lewandowskiego. Niemiec prosi Barcelonę o wielki transfer

Mohammed Hammou / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kane jest faworytem Flicka na następcę Lewandowskiego

Coraz więcej wskazuje na to, że czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie powoli dobiega końca. Kontrakt napastnika wygasa 30 czerwca 2026 roku i według wielu źródeł najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony.

Polak wciąż jest arcyważnym piłkarzem w składzie Dumy Katalonii, ale jego wiek podpowiada klubowi poszukiwania nowego lidera ataku. Hansi Flick widzi to samo i jasno wskazał, jaki profil napastnika najbardziej mu odpowiada.

Numerem jeden na liście trenera Blaugrany jest Harry Kane. To zawodnik bardzo podobny do Lewandowskiego pod względem stylu gry. Anglik ma 32 lata, ale nadal gwarantuje bramki, pracuje dla zespołu i potrafi odnaleźć się w różnych systemach. Dla Flicka to idealny typ piłkarza, który od razu dałby zespołowi pewność pod bramką rywala.

Co ciekawe, transfer Anglika wcale nie jest poza zasięgiem. Jego sytuacja w Bayernie sprawia, że latem może być dostępny za około 60 milionów euro plus bonusy. Jak na gwiazdę tej klasy to kwota, którą Barcelona jest w stanie rozważyć. Deco od dłuższego czasu analizuje rynek i według katalońskich mediów to właśnie Anglik jest opcją najbardziej realną.