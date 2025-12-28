Nathan Ake łączony z Barceloną. Manchester City podał cenę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nathan Ake

Barcelona pozyska Nathana Ake? Musi zapłacić 30-35 mln euro

Nathan Ake może opuścić Manchester City już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Doświadczony, 30-letni stoper nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem zespołu The Citizens i regularnie przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce. Chcąc zwiększyć liczbę minut na boisku przed zbliżającymi się mistrzostwami świata, reprezentant Holandii poważnie rozważa zmianę otoczenia.

Wszechstronny defensor nie narzeka na brak zainteresowania i już w styczniu może otrzymać kilka atrakcyjnych ofert od czołowych drużyn. Jednym z klubów monitorujących jego sytuację jest FC Barcelona, choć spełnienie wygórowanych oczekiwań Manchesteru City może być dla niej problematyczne.

Według brytyjskiego portalu „CaughtOffside.com”, Obywatele wycenili bowiem Ake na 30-35 milionów euro. Zmagająca się z ograniczeniami finansowymi Duma Katalonii preferowałaby wypożyczenie z opcją wykupu.

Środkowy obrońca, którego bacznie przyglądają się również Crystal Palace, Fulham oraz West Ham United, występuje w barwach Manchesteru City od sierpnia 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Etihad Stadium z AFC Bournemouth za ponad 45 milionów euro. Nathan Ake w tym czasie rozegrał 158 spotkań, w których strzelił 10 goli i zanotował 3 asysty.

Z ekipą The Citizens zdobył sześć mistrzostw Anglii oraz jedną Ligę Mistrzów. Aktualnie fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 18 milionów euro.